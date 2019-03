¿Quién pactará con quién tras el 20D?

LOS PACTOS TRAS LAS ELECCIONES

Mariano Rajoy ha evitado pronunciarse sobre las posibilidades de un pacto con Ciudadanos después de que defendiera un acuerdo de gobierno y no sólo de investidura. Sí ha alertado de una alianza PSOE-Podemos y de algún otro, ha dicho. Albert Rivera insiste en que no apoyará a nadie y, ojo, porque no descarta que haya que repetir las elecciones. Pablo Iglesias dice que no van a pactar sillones o ministerios.