Pedro Sánchez rechaza apoyar la investidura de Rajoy y asegura que se abre "la nueva etapa del diálogo"

SU REUNIÓN CON RAJOY NO HA DURADO MÁS DE MEDIA HORA

Tras su reunión con Mariano Rajoy, que no ha durado más de media hora, Pedro Sánchez ha reiterado su rechazo a la continuidad del PP al frente del Gobierno. Para Sánchez, "hay que abrir una nueva etapa política presidida por el diálogo". No obstante, precisa que el PSOE no quiere nuevas elecciones y, en este sentido, pide a todas las fuerzas políticas sean "conscientes". Sánchez llama a buscar soluciones para la recuperación justa y la reconstrucción del Estado de bienestar. También, alude al consenso para el acuerdo en la reforma constitucional. Así, asegura Sánchez que los socialistas "van a trazar y extender puentes frente a aquellos que trazan líneas rojas".