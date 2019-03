Pablo Iglesias: "He pedido a Rajoy que reflexione sobre sus malos resultados en las elecciones"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que lo "que urge" es que el nuevo Parlamento responda a una situación de "emergencia social" y que esa es su prioridad a negociar con otros partidos sin renunciar a la defensa de la unidad de España desde la "democracia", en alusión al referéndum catalán.



Tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, Iglesias ha señalado que el jefe del Ejecutivo "es perfectamente consciente de que Podemos "ni por activa ni por pasiva va a facilitar un Gobierno presidido por él" ni por nadie del PP y ha alertado de la posibilidad de que el PSOE esté pensando en una "gran coalición".



El líder de Podemos, que ha trasladado a Rajoy que ahora "no toca hablar de sillones, sino de España", ha sido preguntado insistentemente sobre la posibilidad de que Podemos pueda aparcar su defensa del referéndum catalán en aras de un acuerdo con el PSOE y, aunque no ha pronunciado la palabra referéndum, ha asegurado que su posición es muy clara.



"Lo que hemos dicho es lo mismo que decimos siempre: quien no entienda que la unidad de España se defiende desde la democracia y quien no entienda la diversidad y la plurinacionalidad del país no ha entendido nada. Lo mismo que dijimos hace una semana lo seguimos diciendo", ha subrayado.