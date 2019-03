Rivera e Iglesias coinciden en el 'no' a la investidura de Rajoy

CONTINÚA LA RONDA DE CONTACTOS

Mariano Rajoy sigue su ronda de contactos tras el 20D. Se ha reunido casi dos horas con el líder de Podemos, que le ha dicho que no apoyará al candidato del PP. Es más, dice que tras el discurso de Navidad del rey vislumbra un pacto entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. El líder de Ciudadanos también le ha dicho que no le va a apoyar y asegura que Rajoy no le ha hablado de esa gran coalición.