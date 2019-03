Giro de Pablo Iglesias en las negociaciones de cara a un posible pacto de Gobierno

La prioridad de Podemos ya no pasa por la celebración de un referéndum en Cataluña. "Ahora lo fundamental es la ley de Emergencia Social y esperamos que todos respondan", ha asegurado Pablo Iglesias. Un giro en el partido de Iglesias que podría allanar las negociaciones con el líder socialista.

Pero si Sánchez no quiere líneas rojas para poder negociar, Pablo Iglesias no se lo va a poner fácil y duda de que él sea el mejor candidato. "No soy yo quien ha excluido a Pedro Sánchez, lo ha hecho Susana Díaz o García-Page, entre otros", ha señalado Iglesias en Al Rojo Vivo.

El líder de Podemos tiene previsto hablar durante la tarde con Pedro Sánchez, en un clima de reproches cruzados.

Con quien ya ha hablado Pedro Sánchez es con Albert Rivera, al que le ha expuesto su pacto a tres por la unidad de España. Rivera también le ha dicho que Ciudadanos no tendría problemas en abstenerse para que gobernara el PSOE, siempre que no lo haga de la mano de Podemos.