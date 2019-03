Cospedal: "Defendemos a ultranza la Constitución que algunos quieren aparcar o destrozar"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido no va de ambiguo como otros para ver si cogen los votos de unos o de otros porque ellos dicen claramente lo que piensan y lo que defienden y no son ni el PSOE ni Ciudadanos.

En la presentación del bloque "La España que queremos" del programa electoral del PP, Cospedal, acompañada del ministro de Justicia, Rafael Catalá, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha dicho que el PP es el "partido de los ciudadanos españoles, no esos que se llaman Ciudadanos", en referencia al partido de Albert Rivera.

"Nosotros no vamos de ambiguos para ver si nos atraemos a unos o a otros, no. Nosotros decimos claramente en lo que pensamos y lo que defendemos" porque no son el PSOE ni Ciudadanos, ha subrayado.

Cospedal ha dicho que ellos dicen "clarito" sin ambigüedades que son del PP, y lo hacen con "legítimo orgullo". Ha explicado que cuando uno gobierna "a veces se equivoca" pero cuando el PP ha gobernado ha hecho siempre lo mejor para el país y en dos ocasiones han tenido que sacar a España "del pozo profundo donde nos dejaron los socialistas cada vez que gobernaron".