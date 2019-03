Ciudadanos le disputa la segunda plaza al PSOE y Podemos se mantiene cuarto en la carrera electoral

Si en algo coinciden los últimos sondeos electorales es en que Ciudadanos no para de subir. Por ello, los rivales no paran de atacar. "¿A que no pondrían a un gestor sin experiencia al frente de tu empresa?", insinúa la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

El Partido Popular subraya la escasa experiencia política de Rivera. "No puedes llegar de por ahí y colocarte en el Gobierno. Conviene tener un cierto currículum. Haber sido, al menos, concejal", considera Mariano Rajoy. No obstante, el líder de Ciudadanos responde presumiendo de equipo con experiencia laboral en el curriculum.

"Tener experiencia en la gestión, cuadrar los números, saber que si te equivocas te echan es mucho más solvente que hacer aeropuertos vacíos o saquear cajas de ahorros. Por tanto, no pretendo competir con el PP y el PSOE en lo que han hecho mal".

En este sentido, Rivera asegura que pretende "aportar algo de la empresa y de la sociedad civil".Por primera vez, este fin de semana dos encuestas han colocado a Ciudadanos en el segundo puesto, adelantando al PSOE. "Demuestran la volatilidad del voto", dice Carme chacón.

Por ahora, el fijo en las quinielas es el primer puesto; el del PP, con un margen de entre 22% y el 27% de los votos. Podemos también es constante en el cuarto puesto, con porcentajes de entre el 14% y el 17%.

Pero Pablo Iglesias se agarra a la idea de que los últimos pueden ser los primeros. "Hemos adquirido mucha experiencia. Creo que se respira un ambiente de remontada", asevera el líder de Podemos.

En este sentido, precisa que "todo el mundo dice que Podemos va hacia arriba. También las encuestas". Falta poco para alcanzar la meta, y, lo único que parece claro hasta el momento es que la carrera electoral puede estar muy reñida.