Andrés Herzog: "Para qué votar al que promete pudiendo votar al que ha cumplido"

El candidato de UPyD, Andrés Herzog, ha vaticinado que tras los comicios generales el panorama político será "preocupante" a tenor de una campaña en la cual los partidos solamente han hablado sobre "sillones y repartos".

Con partidos como el PP, ha proseguido Herzog, al que "no le salen la cuentas" y del que considera que alude a una "gran coalición" con Ciudadanos, un partido del que dice que "cada semana" manifiesta "una cosa para no mojarse y "no pringarse". Herzog ha afirmado que Podemos genera un discurso en cada territorio en el que hace campaña y del PSOE ha dicho que se ha pasado toda la campaña pidiendo el "voto útil" para la izquierda, cuestión de la que Herzog se ha preguntado qué significa.

El candidato de UPyD a la Presidencia ha denunciado "la política de la mentira" y ha reivindicado el proyecto de la formación magenta para "combatir el capitalismo de amiguetes". Antes de la intervención de Herzog, Díez ha defendido la necesidad de mantener un proyecto como el que ha desarrollado UPyD para que se haga "justicia para el ciudadano".