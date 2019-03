Las principales fechas tras el 27S

LA POSIBLE PRESIDENCIA DE MAS, EN EL AIRE

La declaración de Mas ante el juez se cuela en medio de un intenso calendario. El 26 de octubre se constituye el Parlament catalán y el 9 de noviembre es el primer debate de investidura. Si no sale investido un President, se irán repitiendo los debates con una fecha límite, el 9 de enero. En caso de que no haya una decisión, se abre el plazo para convocar elecciones de nuevo. Tras los resultados del 27S, no hay acuerdo para que Mas sea President y se abren diferentes opciones. En el primero de ellos, la CUP acepta a Mas y él es investido, en el segundo, Junts pel Sí sustituye a Mas, en el tercero, habría comicios de nuevo.