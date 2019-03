Mas, sobre la banca: "No se marchará nadie porque Cataluña representa el 20% del mercado español"

ARTUR MAS, CONVENCIDO DE QUE EMPRESAS Y BANCOS NO SE IRÁN DE CATALUÑA

Mientras el cabeza de lista de Junts Pel Sí Raül Romeva participaba en El Debat de laSexta, Artur Mas movilizó votantes en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Mas se encargó de desmontar lo que califica de "discurso del miedo". Ha dicho que Cataluña no saldrá de la Unión porque Europa no quiere pagar aranceles por el transporte de mercancías, y que, aunque bancos y empresas amenacen con marcharse, no lo harán porque Cataluña es la primera comunidad exportadora de España. "Tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, y resulta que al final nos acaban diciendo que los bancos se marcharán. ¡Calma!, no se marchará nadie porque Cataluña representa el 20% del mercado español", ha asegurado Artur Mas.