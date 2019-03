NO ENTIENDE LA APATÍA DEL GOBIERNO CENTRAL

Para el periodista, ahora se presenta "un desafío de una magnitud histórica extraordinaria", y afirma no entender la apatía del Gobierno central en este tema. Para Iñaki Gabilondo, la actual Cataluña no cabe en la actual España y el Gobierno no está en condiciones de hacer frente a estos problemas. Además, cree que en las elecciones no ha pasado nada que no supiéramos de sobra que venía produciéndose y la clave ahora está en lo que digan Junts pel Sí y la CUP.