Iglesias carga contra quienes enfrentan a Cataluña "entre el sí y el no"

AFIRMA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON EL DERECHO A DECIDIR

Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha cargado contra quienes dividir entre el sí y el no. De mitin en Cataluña, dice no entender por qué se han sumado a la lista de 'Junts pel Si' gente de izquierdas con la intención de convertir a Artur Mas de nuevo en presidente. Además, Iglesias ha asegurado que está de acuerdo con el derecho a decidir, frente a los que buscan un enfrentamiento. "Hay algunos que quieren dividir a Cataluña en dos", ha afirmado Iglesias. "La Cataluña del sí y la del no, la de Albert Rivera, con un envoltorio 'cool' del Partido Popular, y la de Artur Mas".