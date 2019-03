UPyD se retira de todos los procesos judiciales en los que se ha personado, incluido el caso Bankia, por falta de dinero

La portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha anunciado que su formación se retira de todos los procesos judiciales de los que es parte tras el mal resultado de las elecciones autonómicas y municipales celebradas este domingo.



En rueda de prensa, Rosa Díez ha explicado que UPyD renuncia a seguir personada en los procesos judiciales aunque su intención es seguir denunciando "las injusticias" desde las instituciones en las que está presente.



Díez ha explicado que la decisión se debe a la falta de fondos y que es la "consecuencia económica" de los malos resultados cosechados por UPyD en los comicios locales y autonómicos en los que ha reducido drásticamente su representación en las instituciones: "Nos gustaría no tener que hacerlo pero no nos queda otro remedio", ha lamentado.



Somos un partido pequeño, ahora más pequeño con menos representación", ha afirmado, aunque insistiendo en que UPyD seguirá denunciando "lo que no puede denunciar desde los tribunales".



La formación 'magenta' ya redujo el número de acciones judiciales en las que participaba tras el mal resultado obtenido en las elecciones autonómicas de Andalucía de hace dos meses. Tras renunciar entonces a 9 causas, UPyD seguía presente en 16 procedimientos.



Con esta decisión, renuncia a sus 'temas estrella' sobre Bankia, preferentes y las 'tarjetas black', los tres en la Audiencia Nacional, así como otros derivados de esa misma trama como la gestión de Miguel Blesa y Rodrigo Rato en Caja Madrid (2007-2010).