Rajoy sugiere una bajada del IVA y dice que le ha "traicionado el subconsciente"

Mariano Rajoy ha sugerido una futura bajada del IVA, al tener un lapsus tras el que ha señalado que le había "traicionado el subconsciente" y ha dicho que no iba a entrar en "más detalles" sobre esta posible medida. Al salir del mitin no ha querido Rajoy aclarar a los periodistas si ya está decidida la bajada del IVA y en qué medida se va a acometer, y con cierta broma ha señalado: "He dicho lo que he dicho y no he dicho lo que no he dicho".

El presidente del PP ha defendido la trayectoria de su partido frente a "productos de tertulia y de pizarra". Rajoy ha dicho que la prioridad es "crear empleo" y que dar el apoyo en las urnas al PSOE supondría un "error" porque "dejaron a España al borde de la quiebra". Ha aludido a las "estrellas fugaces", en alusión a partidos como Podemos y Ciudadanos, que "generan inestabilidad". Rajoy ha centrado su intervención en repetir la tesis de que su Gobierno evitó el rescate y la salida del euro y que ahora la situación económica pinta mejor, y ha achacado una vez más la crisis a la política económica "triste y trasnochada" del PSOE.