Carlos Carrizosa: "Se intenta sacar punta a todo lo que dice Ciudadanos"

LAMENTA QUE HAYA MUCHOS POLÍTICOS "CON MOCHILAS"

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha explicado qué quería decir Albert Rivera con sus declaraciones sobre el papel de los jóvenes en la regeneración democrática. "No queremos que los partidos permanezcan anquilosados, queremos un sistema democráticos sano", ha defendido Carrizosa. En este sentido, ha destacado que "hace falta una regeneración" y que "no se trata de juventud, sino de que quien se incorpore a la política lo haga sin las ataduras que tienen quienes llevan tiempo en la política". Asimismo, Carrizosa ha añadido que la mayor preocupación de Ciudadanos es que quien confíe en ellos "no se sienta defraudado" y que se están mirando con lupa todas las declaraciones de quienes están al frente de la formación.