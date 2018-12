Moreno Bonilla confía en "entenderse" con Ciudadanos y encontrar un "punto de encuentro" con Vox

Moreno, que necesitaría el apoyo de ambos partidos para ser investido presidente de la Junta, ha defendido en varias entrevistas radiofónicas en Cope, Canal Sur y Onda Cero que su partido es el que debe liderar un nuevo ciclo histórico con el PSOE en la oposición.

El dirigente del PP-A no ve razonable que Marín se presente a la investidura tras haber sido tercera fuerza y después de que en Cataluña, donde ganaron, no lo hicieran. "Hay cinco puntos de diferencia, eso debe ser respetado", ha indicado Moreno, quien entiende que "en el orden del cambio hace falta criterio" y es el PP el que debe presidir la Junta.

La postura de Vox sobre un acuerdo la desconoce Moreno, pero ha advertido de que "sería un gravísimo error frustrar las ansias de cambio que tiene el electorado". "A mí me toca ordenar la transición hacia el cambio, no debemos mirar ni tacticismos políticos ni ombliguismos", ha esgrimido. Sobre la reclamación de la socialista Susana Díaz para "frenar a la ultraderecha", ha ligado su postura a la "desesperación".

"El PSOE no puede pretender que ellos sí puedan pactar con independentistas, incluso batasunos, y yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara, me parece incoherente y un disparate", ha sentenciado Moreno.

Ha explicado que todavía no ha entablado conversaciones con ninguna formación y habrá que esperar a ver qué posiciones tienen, pero ha admitido que anoche ya habló con Marín, con el que tiene "una relación fluida", y ha agregado: "Tendremos que entendernos". Moreno entiende que si algún partido "frustra" ese cambio "lo pagará carísimo" y "cualquier cosa que no fuera cerrar un acuerdo (con Ciudadanos) sería un disparate".

Ha evitado "un intercambio de cromos", porque cree que a los andaluces no les interesa eso, y ha optado por estudiar "los proyectos", aunque sobre la posibilidad de que Ciudadanos presida el Parlamento ha respondido que "todo está abierto a hablarlo". "Creo que nos vamos a entender; estamos obligados a llegar a acuerdos sólidos, duraderos", ha mantenido Moreno.