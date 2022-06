El reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha valorado su victoria en los comicios autonómicos como un posible auspicio de lo que podría ocurrir en las elecciones generales: "Andalucía es la comunidad donde más españoles vivimos; Sánchez tiene un problema más grande que el que tenía ayer", ha asegurado el 'popular', que ha insistido en que "algo está cambiando". El Partido Popular ha logrado un resultado histórico en los comicios andaluces al alcanzar los 58 escaños y conseguir la mayoría absoluta para un gobierno en solitario.

Así lo ha asegurado en una entrevista en COPE donde el elegido presidente ha asegurado que "se ha producido un vuelco como no se había visto en la historia del PP nunca", y ha afirmado que "el núcleo" de los más de 800.000 votos que ha aglutinado desde las pasadas elecciones "son de votantes del PSOE".

Asimismo, ha reconocido que a pesar de que las encuestas vaticinaban una victoria superando los 50 escaños, "no pensaba en los 58": "Eso no entraba en mi cabeza", ha asegurado. En este sentido, ha reconocido que esta holgada victoria "es el carril por el que se puede coger la alta velocidad", evitando otros caminos "más incómodos", en referencia a un Gobierno con el apoyo de Ciudadanos o Vox.

No obstante, ha insistido en su intención de no gobernar "en términos absolutos". "Cuando uno tiene mayoría absoluta uno piensa que tiene que terminar en términos absolutos, hay que hacer las cosas y deja de consultar, deja de hablar, escuchar con la sociedad y ahí es donde viene el problema. El antídoto ante esta situación es ser tú mismo. Tienes que seguir escuchando a la sociedad, hablar con ella, dialogar, no imponer tu criterio. Esa es la base fundamental porque tienes que seguir manteniendo sintonía plena con esa realidad social con los que te han dado la mayoría. Esto son votos prestados, son ciudadanos que confían en ti en este momento", ha recordado.

El reelegido presidente andaluz también ha detallado que aún no ha recibido una llamada de Pedro Sánchez, y no ha descartado que el presidente del Gobierno "no se presente a las próximas elecciones si las cosas siguen en cascada". En esta línea, ha asegurado que la elección de los ciudadanos andaluces es "una tarjeta roja" al presidente nacional.

En relación a la desaparición de Ciudadanos del parlamento andaluz, Moreno Bonilla ha confesado sentir "pena" por su compañero de Gobierno, el hasta ahora vicepresidente Juan Marín: "Me dio cierta nostalgia y melancolía porque creo que Ciudadanos ha sido positivo para Andalucía. El acuerdo con Cs sigue siendo el único que ha funcionado". Si bien ha recalcado que ofreció a los 'naranjas' integrarse en su formación y declinaron la oferta, no ha descartado agregar consejeros de esta formación en su Ejecutivo.

Las izquierdas, lejos de lo esperado

El PSOE, aunque se mantiene en la horquilla de los últimos comicios, ha conseguido el peor resultado de su historia en Andalucía. Juan Espadas, el candidato de Sánchez para sustituir a Susana Díaz, no ha conseguido consolidar una alternativa a Juanma Moreno Bonilla, conformándose con el segundo puesto que le otorgan los 30 escaños obtenidos.

Por Andalucía y Adelante Andalucía tampoco han conseguido consolidarse como una alternativa a la izquierda de Espadas. Con 5 y 2 escaños respectivamente, entre las tres fuerzas se han dejado 13 escaños y suman 38, lejos de los 58 que representa únicamente el PP. En los anteriores comicios sumaban 50 entre el PSOE y Adelante Andalucía.

La candidata de la coalición de Izquierda unida y Podemos, Inma Nieto, ha apuntado directamente a Teresa Rodríguez por no haberse sumado a la confluencia. "Lamentablemente, la fuerza que no se sumó ahora verá el destrozo que provoca la desunión", ha deplorado la candidata, que ha querido desligar el resultado de una futura candidatura de unidad de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.