El relator ideal para el Gobierno y la Generalitat: estas son las características que debe cumplir

El Gobierno ha propuesto la figura de un relator para intentar solucionar la situación en Cataluña. Y, para el Ejecutivo, debe ser una persona que cumpla las siguientes características: "Un hombre o mujer de Cataluña y que conozca muy bien su pasado y presente", ha afirmado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

La Generalitat considera como necesario otro atributo principal. Según Elsa Artadi, portavoz del Govern: "Ha de ser alguien neutral, que no tenga otros temas que negociar". No obstante, desde el Govern ya han enviado a Madrid una lista de nombres, y no son catalanes.

"Es más fácil encontrar una figura neutral a nivel internacional", ha precisado Artadi. Pero ¿quién decide ese nombre? Desde la Generalitat dejan claro que debe ser una decisión al más alto nivel; una tarea que, de momento, "está delegada en los dos gobiernos".

Ante ello, Carmen Calvo ha reconocido, en un principio, su intención de trabajar en ello. "Estaremos buscando una persona por si dejamos el trabajo hecho". Sin embargo, después ha dicho que es una decisión que atañe a los partidos: "Pensarán en alguna persona que pueda ser de ayuda, y en ese asunto nos comportaremos como partido".

Mientras, empiezan a sonar los primeros nombres, como el del Lehendakari Íñigo Ukullu, aunque él mismo ya se ha descartado. "Yo estoy citado a declarar ante el Supremo. No tengo comentarios sobre ello". Artadi y Calvo han quedado que volverán a hablar sobre ellos.