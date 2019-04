El Partido Popular abre la ronda de contactos con conversaciones con todos los partidos menos con Bildu

El Partido Popular reclama lo que a su juicio es lo justo: "El PP es quien tiene que formar gobierno porque es el PP quien ha ganado las elecciones" dice Mariano Rajoy. Quien mantiene que hablará con quien haga falta para formar Gobierno: "Mi intención es hablar con todos pero debo hablar lógicamente primero con el PSOE porque es la segunda fuerza política de España".

Pero los socialistas se mantiene firmes en su postura: "Estamos dispuestos a escuchar al señor Rajoy pero yo no le recomendaría que empezase por el PSOE porque no va a haber acuerdo" dice Hernando. Aunque dentro del partido hay ciertas voces discordantes que no plantean un no tan rotundo: "No contemplo otra que una mínima abstención a última hora" aseguraba Vara.

Podemos sigue insistiendo en su oposición férrea a Rajoy y teme lo que pueda llegar a hacer el PSOE: "Sospecho que, a la vista de lo que dicen Susana Díaz o Fernández Vara, va a ser hacer Presidente a Mariano Rajoy" dice Pablo Iglesias.

Ciudadanos aseguró que no apoyarían un gobierno presidido por Rajoy, pero ahora matiza que nunca llegó a citar la palabra veto: "Como nunca ha salido esa palabra de mi boca, pues yo he dicho que nunca ha habido veto" dice Rivera. Y aseguran no estar dispuestos a ceder a cualquier precio: "Si sigue el señor Rajoy, Fernández Díaz, Montoro... pues nosotros estaremos en la oposición".

Y aunque desde el PP aseguran que no existen líneas rojas, lo cierto es que, sobre la mesa hay terrenos pantanosos como la posible reforma laboral, la reforma Constitucional, las pensiones o la ley electoral. Temas que, dicen desde el PP, podrían entrar en el lenguaje de este nuevo escenario: "Se impone un lenguaje distinto y tiene que estar abierto a las posibilidades de diálogo" asegura Alfonso Alonso.

Desde el PSOE instan a Rajoy para que intente formar gobierno cuanto antes pero sin dejar de lado la posibilidad de una alianza entre socialistas, Ciudadanos y Podemos.