El momento tránsfuga de Nerea Belmonte que entrega la Alcaldía de Alicante al PP; la edil de Podemos pidió un sueldo al PSOE y no obtuvo respuesta

La edil no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, ha acusado al líder de esta formación, Miguel Angel Pavón, de ser el responsable de que el PP haya logrado la Alcaldía de Alicante por negarse a respetar su "dignidad y honor" y a no restituirle sus derechos "políticos y económicos" como concejal.

Belmonte ha justificado su voto en blanco en el pleno de investidura que "la responsabilidad de que esta situación no se produjese era de Guanyar Alacant, Compromís y el Partido Socialista".

Belmonte se ha pronunciado así, a preguntas de los medios sobre su voto, al término de la sesión en la que el popular Luis Barcala ha alcanzado la Alcaldía después de que la socialista Eva Montesinos se haya quedado con 14 votos, a uno de la mayoría absoluta del pleno y que le hubiera dado la vara de mando.

"Habrá que pedir explicaciones al señor Miguel Angel Pavón (Guanyar) de que, aun a sabiendas de que era mi derecho restituirme en mi honor y mis derechos políticos y económicos, no ha querido dar su brazo a torcer y ha preferido no respetar mi dignidad y mi honor y que se produjese esa situación", ha dicho.