El periodista de laSexta Jesús Cintora ha accedido al vídeo que muestra como el empleado de un bar insulta gravemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamándole "hijo de puta". Un suceso que ha provocado el enfado de Miguel Ángel Revilla, que ha abroncado al camarero.

Después del insulto, el presidente cántabro reacciona pidiéndole "un respeto", a lo que el camarero responde pidiendo "respeto por España".

La discusión se ha caldeado y Revilla le ha gritado: "¡Compórtate, me siento avergonzado de ti. Me cago en diez!". Unas palabras que han recibido respuesta de nuevo: "Levantar España es lo que tiene que hacer y no reírse de todos nosotros día tras día". Finalmente, el presidente cántabro ha zanjado la discusión: "¡No insulte, hay que se educado hombre, me cago en la leche!".

El episodio ha sucedido en Santander cuando el presidente salía del coche para almorzar con el regionalista en un céntrico restaurante de la ciudad. "No lo tolero", ha señalado Revilla después del tenso momento y ha recordado que se puede "discrepar" y de "todo", pero nunca "insultar". "Me he indignado y he ido a por él", se ha justificado.

Tras admitir que tal vez no debiera haber actuado como lo ha hecho, Revilla ha achacado su reacción a que le ha "molestado" lo que ha visto y escuchado y, también, a que tiene "temperamento". "No me suele ocurrir", ha precisado.

Vídeo: Jesús Cintora