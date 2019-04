El Govern cree que la Audiencia Nacional se ha atrevido a hacer con Sànchez y Cuixart lo que no hizo el franquismo

Encarcelar a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez es, para el Govern, hacer lo que no se atrevió a hacer el franquismo. "Lo que nunca llegó a hacer el Tribunal de Orden Público con el presidente de Òmnium en época franquista lo ha hecho su tribunal heredero, la Audiencia Nacional, en el siglo XXI", ha criticado Jordi Turull, portavoz del organismo catalán.

El indepedentismo coincide en la definición de estos hechos. Hoy todos tildan a los dirigentes de Òmnium Cultural y ANC de "presos políticos". Aun así, afirman que esta situación no cambia su propuesta de diálogo. "Nuestra responsabilidad como políticos es que si hemos creído en la estrategia del diálogo, nosotros, por estas detenciones, no tenemos que modificar nuestra estrategia", ha asegurado en una entrevista en 'RAC 1' Joaquim Forn, conseller de Interior de la Generalitat.

Este diálogo, según ha añadido Junqueras, se mantiene pero con un objetivo: seguir adelante con su hoja de ruta. "¿A favor del diálogo? Siempre ¿A favor de la unidad? Siempre. Ahora, también es evidente diálogo y unidad para cumplir con la democracia", ha destacado el vicepresident de la Generalitat en declaraciones a 'RAC 1'.

El siguiente paso es mañana, fecha límite para volver a responder al Gobierno. En este sentido, el Govern ya ha adelantado qué dirán. "A este nuevo plazo que ha puesto el Gobierno del Estado, el Govern responderá o no se moverá de lo mismo que dijo: ¿quieren sentarse a hablar sí o no?", ha explicado Turull. Creen que el Gobierno les plantea que se rindan, pero ellos no lo harán.