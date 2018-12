El Gobierno prepara un despliegue policial mayor al de un Barça-Madrid para el 21D: así se repartirán todos los agentes

Quedan cuatro días para el Consejo de Ministros en Barcelona, y en las paredes de la Llotja ya hay mensajes para Pedro Sánchez. Con el anuncio de múltiples movilizaciones de protesta, el Gobierno ultima un dispositivo liderado por los Mossos y con la ayuda de agentes llegados únicamente para la ocasión.

"Somos coayudantes de los Mossos d'Esquadra cuando ellos entiendan oportuno que es necesario o preciso contar con mayores efectivos", ha precisado Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. La previsión es de que el dispositivo esté formado por 1.000 Mossos d'Esquadra y 500 agentes de Policía Nacional solo en la zona de la Llotja de Mar.

No obstante, también habrá entre 2.000 y 4.000 Mossos repartidos por toda Cataluña, sin olvidar los 4.500 agentes autonómicos que ya trabajan en un día normal y que seguirán con sus funciones habituales. "Va haber mucha presencia policial, os diría que incluso más que un Barça - Madrid", ha apuntado Carlos Quílez, experto en seguridad de laSexta, en declaraciones a Al Rojo Vivo.

Los mossos recuerdan su negociación laboral con la Generalitat y no garantizan que todos los agentes esten disponibles. "No es que vayan a coger una baja, pero si no están al 100%, pues que se queden recuperándose", ha explicado el portavoz del Sindicato de Mossos d'Esquadra David Miquel. Las asociaciones independentistas ya han convocado sus actos de protesta para el 21D.

Òmnium Cultural ha mostrado su indignación pro tener el Consejo de Ministros en Barcelona. "Nos parece una absoluta provocación que el gobierno español venga a Barcelona, y más un 21 de diciembre", ha cargado Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural. Por su parte, la ANC llama a la movilización.

"Que la ciudadanía se movilice y demuestre que este gobierno del Estado no es bienvenido a Cataluña", ha dicho Elisenda Palizue, presidenta de la ANC, en declaraciones a Catalunya Ràdio. Con un cartel, los CDR y la CUP convocan una protesta para el jueves contra la cena del Gobierno con 600 empresarios catalanes.