José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que no se produzca una reunión entre Pedro Sánchez y Juan Guaidó por su falta de legitimidad como presidente de venezolano "La operación de reconocer a Guaidó en un Gobierno que no se sabe a qué leyes responde ni qué leyes tiene...", ha señalado. Aunque desde Moncloa han alegado que el presidente no dispone de tiempo por motivos de agenda.

Una postura muy contraria a la de Felipe González, que en un comunicado ha señalado a Guaidó como el único representante legitimado. "Es el presidente de la Asamblea de Venezuela y de la República, reconocido por las principales democracias de la Unión Europea, América Latina y América del Norte, como Estados Unidos o Canadá", reza el escrito.

Así mismo, González ha señalado que "es el único representante legitimado democráticamente, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, frente al poder fáctico representado por la tiranía de Maduro y sus apoyos espurios de la llamada Asamblea Constituyente, del Tribunal Supremo o de la cúpula militar".

Y es que, el expresidente del Gobierno considera que "la democracia en Venezuela ha desaparecido y ha sido sustituida por una dictadura tiránica que ha convertido a la República en un estado fallido". Al ser preguntarle si la posición de González es radical, Rodríguez Zapatero ha señalado que "muy moderada no parece".

Este fin de semana Juan Guaidó estará en España y participará en una concentración en Madrid arropado por Partido Popular y Vox. Hoy, además, las dos formaciones han cargado contra el Gobierno por el presunto encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Nicolás Maduro. "Esto es de un gravedad extrema, y también lo que es el ministro de Fomento haya mentido. Si esto se acaba demostrando, creo que el señor Ábalos no puede seguir al frente ni un minuto más", ha apuntado Pablo Casado, al respecto.

La número dos de Maduro tiene prohibido por la Unión Europea pisar el territorio por presuntos delitos humanitarios. Vox ha exigido explicaciones al Gobierno, queriendo saber "si es cierto que Ábalos dispuso un dispositivo de seguridad para evitar que se acercaran a la vicepresidencia ilegítima".

José Luis Ábalos, por su parte, se ha mostrado contrariado por las preguntas sobre este asunto. "Es importantísimo saber si yo me reúno con alguien de Venezuela o no", ha destacado con ironía, antes de asegurar que no entrarán "en eso". Mientras, desde Moncloa aseguran que el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta de Maduro fue totalmente fortuito. Se produjo, dicen, cuando el ministro acudió a Barajas para recibir al titular venezonalo de Turismo que está en Madrid por Fitur.