Inés Arrimadas está cada vez más segura de derrota del bloque independentista: "Están muy nerviosos con Ciudadanos y tengo muchas ganas de ganar en las urnas para cambiar sus insultos y sus ataques".

Se refiere a un tuit del actor Toni Albà con una poesía en la que se habla de una Inés, demócrata, que escruta votos y a la que termina llamando "mala puta": "Cuando Inés va de ruta, las pelotas fuera, chuta, de los lodazales sale sucia, salpicada, nada seca. Se disfraza dentro de la gruta, en demócrata se transmuta, sueña que votos escruta y grita míos, mala puta".

Este miércoles, el actor ha negado refiriera ella, pero no ha sido el único momento incómodo para los candidatos no independentistas: la promesa de Miquel Iceta de que su voto no hará a Arrimadas presidenta, le ha llevado a escuchar esta advertencia: "Avisaré a mis amigos caníbales para que pongan un cazo con patatas con usted dentro".

Al candidato del PSC, tampoco le gustaría ver al anterior Govern en prisión, y Rajoy, que ha estado apoyando a Albiol, cree que es el momento de saber la verdad y se postulan como la única solución con un video electoral.

Justo lo contrario que opinan en Cataluña en Comú, como asegura Domènech: "El PP nos ha entrado hasta la cocina del autogobierno de Cataluña y además sé que estamos sufriendo una situación de enorme vulnerabilidad como país".