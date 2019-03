Educación reclama becas ya pagadas a alumnos que han suspendido la mitad de los créditos

ALUMNOS DE RENTAS BAJAS O SIN INGRESOS

Hasta 20.000 estudiantes podrían recibir la carta del Ministerio de Educación solicitando la devolución de su beca por no superar el 50% de los créditos. En algunos casos puede llegar a los 6.000 euros y, si no lo devuelven en plazo, se les aplicarán recargos. El problema es que la mayoría son familias de rentas bajas o sin ingresos que ya no tienen ese dinero.