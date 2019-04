Duras críticas de PP, PSOE y C's a la idea de Puigdemont de que los catalanes voten en referéndum si quieren seguir en Europa

Para Carles Puigdemont, Cataluña debería decidir su salida de la Unión Europea. Una Unión que tilda de "club de países decadentes y obsolescentes".

A esas palabras, PP y Ciudadanos reaccionaban así: "El señor Puigdemont ha propuesto, por cierto, lo mismo que Le Pen", declara el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Pretende convertir Cataluña en una isla al margen de la realidad", explica Xavier García Albiol, presidente del PP catalán.

Y el líder de los socialistas catalanes, compartía a través de Twitter, un artículo en que se situaban a Puigdemont en la línea del antieuropeísmo.

En Bruselas desde hace casi un mes y pendiente de declarar ante el juez dentro de 8 días, Puigdemont no sabe si volverá a Catalunya tras el 21 de diciembre. "Seré diputado desde Bruselas. Ser presidente requiere que yo vaya al debate de investidura y yo quiero ir. Lo que seguramente es que no podré ir

Y corrobora las palabras de Marta Rovira sobre las presuntas amenazas del Estado. "Marta Rovira tiene razón, de milagro no hubo muertos, porque la violencia de la Policía puede ir de nada a heridos graves".

Asegura que le llegaron avisos de que estaban dispuestos a usar la violencia: "Cuando el Estado español conjuga el todo, quiere decir todo". Aunque Puigdemont sigue sintiéndose al mando de la Generalitat: "Yo no soy ex president, soy president". Dice Puigdemont que intenta tener fuerzas, y si no las encuentra, las busca para encarar el momento trascendental que les espera el 21 de diciembre.