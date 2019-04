El discurso que Joan Baldoví no pudo acabar en el Congreso por su desvanecimiento

DEBATE ESTADO NACIÓN 2015 DISCURSO

Aún no repuesto de la vergüenza y la indignación que me produjo el discurso del "caloret" de Rita Barberá, ayer flipé con el suyo. Me recordó a la alcaldesa de Valencia cuando en fallas pronuncia la mítica frase: Senyor pirotècnic pot començar la mascletà y usted disparó su mascletà, una ruidosa mascletà de números y cifras en “Los mundos de Yupi”.

Pero olvidó a las personas, escondió otra realidad. Por eso, en este debate, que será el último del bipartidismo, me he permitido elaborar un pequeño abecedario, un abecedario de sus olvidos deliberados

A. Amnistía Fiscal: Se ha aplicado a los “amigos” pero no a las clases medias

B. Letra protagonizada por muchas caras conocidas del PP: Caja B del PP, Tarjetas black, Bankia, Bárcenas

C. Corrupción: Un estado de campeones en la corrupción, estamos a la cabeza, en el País Valencià tenemos más de 100 imputados por corrupción y el saqueo de los corruptos hace, entre otras cosas, que estemos a la cola en I+D, pero en corrupción, los campeones.

D.

Deuda pública: ¿Por qué doblan las campanas en materia económica?: 2011: 69% | 2014: 97%

Desigualdad: Somos el estado de la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad

Desahucios: ¿Para cuándo la dación en pago, para cuándo una segunda oportunidad para las personas, es posible que no le deje al gobierno hacer eso los bancos?

Dependencia: El gobierno ha perdido la cuenta, no sabe ni la cifra de dependientes que han muerto sin cobrar la ayuda del estado.

E. Emigración: Desde 2007 a 2013 se han ido 218.000 jóvenes, la generación mejor preparada de la historia, muchos de ellos científicos. Para ellos no ha tenido ni una sola palabra el presidente.

F. Financiación autonómica: A muchas autonomías, pero en especial a la valenciana, se nos han prometido mentiras. Nos dijeron que se revisaría el modelo discriminatorio, injusto e ilegal de financiación autonómica en esta legislatura. Ahora nos dicen que en 2016. La suerte, que no será el PP quien tenga que revisarlo ni hacerlo.

G. Gürtel: La trama de corrupción y de financiación ilegal más de moda. El famoso Bigotes, quien aparece en las fotos de los mítines de Rajoy en Valencia. Le organizó tres, uno de ellos con Niña de Rajoy incluida. Se financiaban ilegalmente, se dopaban y ganaba de forma irregular las elecciones.

H. Herencia recibida, la de Rajoy: Deuda, Pobreza, Precariedad, Infrafinanciación autonómica y de los ayuntamientos

I. Ibex 35, los verdaderos beneficiarios de las políticas del PP: Bancos, Eléctricas, Constructoras y Compañías de telecomunicaciones

J. Justicia para los ricos: No hay que revisar las tasas de acceso a la justicia, hay que eliminarlas para hacer que la justicia sea accesible y universal.

K. Del los Kw de los oligopolios energéticos, para los cuales gobierna el PP. En un año, la luz ha subido un 17,7%, se penalizan a las energías renovables, al autoconsumo y a los pequeños productores e inversores de propuestas más acordes a los tiempos que corren.

L.

De Reforma Laboral: ¿Conoce el presidente a algún solo trabajador que le haya beneficiado?

LOMCE: Es un engendro de ley que nació muerta y sin consenso. Y así sigue.

M. Mordaza: una ley de seguridad ciudadana para reprimir la protesta y la libertad de expresión.

N. Niños y niñas: Uno de cada tres niños es pobre, somos el segundo estado con más pobreza infantil de Europa y es un problema que afecta a 2,7 millones de niños y niñas, de los que tampoco se ha acordado el presidente en el debate ni en los años que es jefe del gobierno.

Ñ. Marca España: El odio a lo diferente, el furor recentralizador del gobierno, el desprecio absoluto del PP a los que hablamos, pensamos y vivimos en otra lengua. Como ejemplo, la alcaldesa de Valencia, quien es incapaz de decir dos palabras seguidas bien en una de las lenguas oficiales de su tierra.

O. Olvido. Omertà: El presidente sólo dedicó tres minutos para hablar de la segunda preocupación que tenemos, la corrupción. Reina el pacto de silencio para no hablar de la corrupción que afecta a su partido y a los suyos.

P. Promesas incumplidas: Bajar el IVA, subir las pensiones, invertir en Educación y Sanidad. Pobreza: Constatada por las ONG que atienden a miles y miles de personas a diario. La pobreza se está haciendo crónica.

R. Repago sanitario, que no copago.

RR. Rodillo, rodillo, la fuerza de la mayoría absoluta para imponer leyes absolutistas y totalitarias. El miedo obliga.

S. Salarios: Los salarios reales han caído a niveles de 2007, pero lo curioso es que los más bajos son los que han caído un 40% mientras que los más altos, sólo un 3%.

T. Terremotos: El último, el otro día, con epicentro en Ossa de Montiel, donde se ha dejado que se practique el fracking, a 100 kilómetros de Villar de Cañas, donde nos han puesto un basurero nuclear. Y qué decir del Castor, en mi tierra, allá dentro del mar, pero que provocó terremotos que atemorizaron a la población y, además de eso, ahora tenemos que pagar 1.350 millones de euros de indemnización a la empresa culpable. Los viejos conocidos.

U. Universidad: Quiere el PP una universidad al estilo medieval, a la que sólo puedan ir los vástagos de los ricos. Ya nos han dicho que hay que pagar más por estudiar, que hay que privatizar y ahora, a última hora, se inventan el 3+2, o lo que es lo mismo: Pobre, tú no tienes derecho a estudiar una carrera.

Urgencias: Personal saturado, como las instalaciones. Camas en los pasillos y gente que muere en una cama en los pasillos de urgencias, como Agustina, de 74 años, que perdió la vida después de estar cuatro días en una cama en un pasillo.

V. Vallas de la vergüenza: Vallas de la vergüenza, impropias de un país que se cree civilizado pero que tiene Centros de Internamientos inhumanos o que practica devoluciones en caliente.

XYZ

Tres incógnitas. Ecuaciones de tercer grado.

Los tres misterios de Fátima.

1.- ¿Quién ha pagado las reformas de la sede del PP?

2.- ¿Por qué se han borrado los datos de los ordenadores de Bárcenas?

3.- ¿Por qué Rajoy llamaba durante años y con cariño a su amigo Luis y ahora es “esa persona ya no pertenece al PP”?