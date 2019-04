Diputados sin trabajo pero con 2.800 euros mensuales hasta las elecciones como 'indemnización de transición'

La legislatura se acaba y los diputados se despiden y se van. Pero dos de ellos apuran las últimas horas de actividad en un Congreso semidesierto y han registrado una proposición no de ley: "Todavía no se han disuelto y consideramos que mientras todo funcione hay que seguir trabajando" explica Noelia Vera, diputada de Podemos.



Pronto, efectivamente, dejarán de trabajar, aunque no de cobrar. Porque desde que se disuelvan oficialmente las cortes, el próximo miércoles, hasta el día de las elecciones, a todos los diputados cobrarán 2.800 euros más complementos, es decir, su sueldo íntegro, que en este período entre legislaturas pasa a llamarse indemnización de transición. "Tiene que ver lógicamente con la indemnización en nuestra caso no es por despido pero es muy parecida a la que puedan tener el resto de trabajadores", explica Pedro Saura, diputado del PSOE.



Seguir cobrando es opcional. Cada Diputado debe solicitar esa indemnización en el Congreso. La última vez, lo pidieron el 90% de ellos. Pero, aunque no tengan trabajo, los diputados no solo dispondrán estos dos meses de su sueldo íntegro. La Mesa del Congreso ha acordado que puedan quedarse con los teléfonos y las tabletas que les proporcionaron. Solo en caso de que no revaliden su escaño tendrían que devolverlo, o comprarlo.