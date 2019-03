Los diputados de Madrid dan marcha atrás en el auto regalo de la cesta de Navidad tras el revuelo montado

Dos botellas de vino, una de aceite y tres cuñas de queso, habría sido el contenido de la cesta navideña que querían autoregalarse los diputados de la Asamblea de Madrid. Lo propuso el presidente y UPYD dice que sólo ellos se negaron. "Cuando lo porpuso el presidente nuestro partido votó en contra", explica Luis de Velasco, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid.

El PSOE alega que les dijeron que la cesta estaba ya comprada: "Es algo que no se votó", según Tomás Gómez.

Pero al final, se montó tal revuelo que el presidente ha dado marcha atrás y sus señorías se quedan sin aguinaldo con lo que los madrileños se ahorran unos 7.000 euros. Además no serán los únicos. En el Congreso, llevan cuatro años sin regalo navideño. "En un momento difícil como este en que hay que hacer recortes dolorosos para todos, es lógico que se supriman", opina Posada.

Los diputados están de acuerdo, Madina cree que "no hacen falta cestas de Navidad" y Toni Cantó asegura: "No nos hemos ganado ningún regalo". Los ciudadanos que en estos días visitan las cortes así lo creen también: "A mí no me dan cesta de Navidad ni a mis hijos tampoco y trabajan mucho".