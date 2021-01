El secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, investigado por la Justicia por un presunto delito de agresión sexual, ha decidido "apartarse de sus responsabilidades orgánicas y electorales", según ha anunciado la formación en un comunicado.

El PP, que le ha abierto un expediente informativo tras conocerse su imputación -"para aclarar toda la información al respecto"-, informa de que Serrano les ha trasladado esta decisión "para preparar su defensa y poder demostrar así su inocencia".

El diputado catalán "renuncia a todas sus funciones en el partido, incluida la Secretaría General autonómica, así como a sus atribuciones encomendadas para la campaña electoral catalana", en la que iba como número cuatro en las listas para el 14 de febrero.

No obstante, "dado que ha finalizado el plazo de presentación y corrección de candidaturas, y al no poder ser excluido formalmente, Serrano no tomará posesión de su acta de diputado autonómico tras las elecciones", según apuntan los populares en su nota.

El PP ha emitido este comunicado tras conocerse que un juez investiga a Serrano por un presunto delito de agresión sexual. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tanto la denunciante como el acusado ya declararon el pasado mes de diciembre.

La víctima es una compañera de partido que, según avanzaba 'El Mundo', acusa a Serrano de haberla sometido además a "malos tratos físicos, verbales y psíquicos". Él lo ha negado, aseverando que "los hechos son falsos y responden a una extorsión en base a un chantaje que se hace público en plena campaña para erosionar" su imagen.