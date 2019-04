Dimite en bloque la dirección de Izquierda Unida en Madrid tras el "fracaso" del 24M

La dirección de Izquierda Unida en Madrid ha dimitido en bloque tras lo que considera un "fracaso sin precedentes" en las autonómicas y municipales. Así lo ha dicho una de las dirigentes de IU, Libertad Martínez, que presentó su dimisión. El siguiente paso después de la constitución de la comisión gestora será la convocatoria de una asamblea extraordinaria.



La también diputada autonómica ha explicado que la dimisión en bloque se produce por "razones internas" de IUCM, donde incluye posibles "errores" cometidos, pero sin olvidar la presión que supone que "durante cuatro meses dirigentes federales hayan pedido el voto para otras formaciones que no son IU". "Hemos peleado pero no.



Ha sido una aniquilación desde dentro", ha declarado afeando unas circunstancias "nunca vistas en política". "Ni a Adolfo Suárez cuando montó el CDS después de dejar la UCD le pasó algo parecido", ha asegurado.



Cree que la postura contra IUCM de dirigentes federales como el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, y del secretario general del PCE, José Luis Centella, "es lo más indecente y desleal que se ha visto". "Si han hecho esto en su casa qué no harán en casa ajena", ha contestado después de ser preguntada por la filtración que señala que Garzón podría ser favorable a acudir a las generales con las siglas IU disueltas. "Han acabado con IU", ha lamentado. Su sentimiento en este momento es de "indignidad, tristeza y pena".