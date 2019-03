Las dependencias policiales tendrán equipos para evitar el contagio del ébola

Los agentes que trabajen en lugares fronterizos de Madrid, Andalucía, Canarias o Ceuta y Melilla utilizarán monos desechables similares a los de la policía científica en el caso de que sospechen que algún inmigrante podría estar infectado con el virus del ébola.

La Dirección General de Policía se ha comprometido a que en 24 horas todos los agentes que trabajen en dichas fronteras tengan los monos, además de los guantes de látex con los que deben pedir documentación o las mascarillas que deben ponerse en caso de que algún cayuco o patera llegue hasta nuestras costas con subsaharianos a bordo.

No solo la Policía Nacional pide estos protocolos, la Guardia Civil también, desde el sindicato de Tenerife aseguran que hay maletas procedentes de África que los agentes no se atreven a registrar porque no saben cómo actuar para evitar un posible contagio.

Los últimos en sumarse a la petición de protocolos han sido los trabajadores de justicia de Andalucía que también piden directrices a la hora de trabajar con inmigrantes procedentes de los lugares donde la epidemia de ébola es mayor, y sus alrededores.