Un concejal del PSOE de Madrid ha denunciado la existencia de una terraza de bar ubicado en la capital española que cuenta con mesas con la cara del dictador Francisco Franco o la bandera preconstitucional, algo que va totalmente en contra de la Ley de Memoria Democrática. Ha sido durante un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Madrid que debatía sobre la ordenanza relativa a las terrazas de los bares cuando se ha puesto sobre la mesa esta cuestión.

En concreto, el político socialista Álvaro Vidal ha criticado con ironía este "maravilloso mobiliario de terraza que hay en esta ciudad". Y ha apuntado: "Yo tengo dudas ya no de que cumpla la ordenanza, sino de que cumpla alguna ley". Una denuncia a la que ha evitado responder de forma directa la vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís: "Usted me está hablando de la ejecución de la ordenanza de terrazas, no es esta la comisión en la que procede".

Desde Más Vale Tarde hemos ido a ese bar y hemos podido comprobar que las mesas siguen ahí. Además, hemos podido hablar con el propietario, que dice que no tiene ninguna intención de quitar la simbología franquista de las mesas de las terrazas ni de la fachada del bar. Cabe recordar que, con la nueva ley de memoria democrática -aún en tramitación-, el propietario de este establecimiento podría ser multado con hasta 150.000 euros por apología del franquismo.