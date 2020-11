El Grupo Parlamentario Popular ha interpuesto una queja contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, por los comentarios "sexistas y vejatorios" vertidos contra el colectivo de la enfermería. La denuncia se ha presentado ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

Los comentarios a los que se refiere el PP en su denuncia se produjeron durante una entrevista de Fernando Simón con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. "No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaba Eneko Pou. Simón respondía, entre risas: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Consideran los 'populares' en su escrito que estos comentarios son sexistas y discriminatorios por "ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier clase de de actividad profesional", como estipulan los principios del Observatorio.

Prohens (PP) a Montero: "Que las del doble rasero respondan"

Marga Prohens, diputada del PP y portavoz adjunta de Derechos Sociales, Igualdad, Inclusión y Violencia de Género en el Grupo Popular, ha cargado contra el Instituto de la Mujer y contra la ministra de Igualdad por "callar" ante las "lamentables declaraciones" de Simón.

"El Instituto de la Mujer persigue colores y juguetes... y "en teoría" la cosificación a colectivos feminizados. Irene Montero sice combatir el machismo. Ambas callan ante las lamentables declaraciones de Simón.

"Que las del doble rasero respondan. Y actúen", añade en su mensaje en las redes sociales, en el que adjunta la denuncia interpuesta por su grupo parlamentario.

Illa espera que Simón "aclare" las declaraciones

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, preguntado por los comentarios que Simón profirió sobre las enfermeras ha dicho que espera que este los pueda aclarar.

"Espero que él mismo haga una aclaración al respecto", ha señalado el titular de Sanidad, convencido de que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias dará una explicación sobre esos comentarios, tachados de sexistas.