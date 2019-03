Defensa denuncia a Greenpeace por un delito de piratería en la protesta contra los sondeos

Greenpeace afirma que, pese al intento de 'intimidación' del ministerio de Defensa, no van a parar su acción contra las prospecciones petrolíferas en Canarias. Defensa ha trasladado un expediente a Fomento y a la abogacía del Estado. Cree que la ONG ha cometido una falta administrativa al no hacer caso a la Armada, pero también un posible delito de piratería.



En Greenpeace dan la vuelta a la acusación y para ello recurren al Código Penal, en palabras de Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, "el código Penal considera reo de piratería a quien se apodere, dañe o destruya una embarcación con violencia, intimidación o engaño"



La organización ecologista pide prudencia al ministro Morenés, que desde Bruselas ha dejado su versión de lo ocurrido. "Creo que la Armada ha obrado en cumplimiento de una orden, con proporcionalidad [...] impidió el asalto, el abordaje a un barco en alta mar", ha dicho.



Es un avance de la respuesta que dará ante el Congreso de los Diputados, donde se le preguntará por el incidente que acabó con una mujer herida y en el agua. Es Matilde, en una fotografía que se ve por primera vez. Según 'El Mundo', la activista llevaba arneses y su lancha, un arpón para lanzar una escala. La herida se recupera en el hospital de una fractura de tibia y de varios cortes.



Las aguas siguen revueltas en las Islas. El Cabildo de Lanzarote anuncia un pleno extraordinario para condenar lo que consideran una agresión de la armada española. Está previsto que más adelante una flotilla con decenas de voluntarios salga hacia la zona de los sondeos, donde se volverán a encontrar con la armada. Los organizadores de la flotilla aseguran que los voluntarios están para vigilar que no haya ningún tipo de vertidos.