Defensa aclara que tres fragatas británicas atracarán en Gibraltar

El Ministerio de Defensa ha aclarado que tres fragatas de la fuerza naval británica atracarán en Gibraltar después de escoltar hasta la base de Rota (Cádiz) al portaaviones 'HMS Illustrious', han informado fuentes de este departamento.

El diario 'The Daily Telegraph' habla de una fuerza de reacción rápida de la Armada británica compuesta por nueve barcos y encabezada por el 'HMS Illustrious', buque insignia de la Royal Navy. Según este periódico, el despliegue -denominado 'Cougar 13'- saldría de Reino Unido y haría escala en Gibraltar, de camino a unas maniobras en el Mediterráneo.



Este diario ha indicado que las escalas ya estaban previstas y la presencia de la 'Royal Navy' en Gibraltar no guarda ninguna relación con las disputas diplomáticas de los últimos días en torno a la colonia británica.



Sin embargo, fuentes de Defensa han explicado que Reino Unido ha solicitado que su portaaviones haga escala en el puerto de Rota y España así lo ha autorizado, como corresponde entre "países aliados".



Los buques británicos que quieran ir a Gibraltar no necesitan solicitar permiso a las autoridades españolas, más allá del denominado aviso de 'paso inocente', que no tiene que comunicarse con mucha antelación.



Los buques de guerra que atraquen en Rota no podrán hacerlo inmediatamente después en Gibraltar ya que, según han indicado las mismas fuentes, existe un convenio que prohíbe que un barco que atraque en un puerto español tenga como su siguiente escala el Peñón, y viceversa.



Reino Unido, a través de su Embajada, solicitó al Gobierno español los permisos correspondientes, que se comunican a través del Ministerio de Exteriores, con el correspondiente visto bueno del Ministerio de Defensa, que analiza los aspectos técnicos de estas escalas.



Fuentes de Defensa han recalcado que es habitual que los países aliados de España hagan escala en Rota en sus tránsitos por el Mediterráneo. En este caso, la fecha se solicitó con la antelación correspondiente, ya que "las maniobras no se planifican de un día para otro".



Un portavoz del Ministerio de Defensa británico citado por el 'Telegraph' señaló que "Gibraltar es una base estratégica para Reino Unido" y ha explicado que los buques de la Royal Navy visitan el Peñón dentro de sus "despliegues habituales y rutinarios".



"Varios elementos del despliegue 'Cougar 12', del año pasado, visitaron Gibraltar y la próxima visita entra dentro de la normalidad", afirmó este portavoz, que también ha adelantado escalas de otros barcos militares en puertos españoles.