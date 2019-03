La declaración de Sepúlveda ante el juez Ruz

laSexta Noticias ha tenido acceso a la declaración del exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, el pasado día 13 en la Audiencia Nacional por su presunta relación con el caso Gürtel.

Jesús Sepúlveda está acusado de los delitos de cohecho, malversación, prevaricación y fraude fiscal. Así figura en el auto que el magistrado hizo publico. Además, Sepúlveda habría recibido medio millon de euros de la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones irregulares.

"Sepa que la imputación y los hechos por los cuales va a ser preguntado serían constitutivos, en principio, y sin perjuicio de la ulterior calificación que merezcan, de delitos de cohecho y prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda pública. ¿Va a querer prestar declaración o no va a querer declarar?", preguntó el juez al exmarido de Ana Mato.

Sepúlveda, tajante, quiso acogerse a su derecho a no declarar. "Buenos días, señoría. Sin perjuicio de que niego el carácter activo de todas mis actuaciones, me acojo a mi derecho de no declarar, a vista de que a día de la fecha continúan aún pendientes de visión y de unión al presente procedimiento, informes oficiales que afectan a mi imputación".