La declaración de Artur Mas, ¿spot reivindicativo o ataque a la independencia judicial?

Su saludo simbolizando las cuatro barras de la Senyera o el himno de 'Els Segadors', fueron algunos de los símbolos expresados. Otro muy llamativo, los 400 alcaldes independentistas, alzando sus varas de mando. Aira dice que está hablando de la base con la cúpula “de arriba abajo, de los municipios al Govern” y, asegura, eso es difícil de rebatir.

Manifestaciones públicas que, para los jueces, son un acto inadmisible y un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial. Esta opinión la comparte el Gobierno, Mariano Rajoy califica de inaceptable "amenazar e intentar disminuir a la justicia e intentar que no tome las decisiones como debe tomarlas".

Pero, independientemente de estas manifestaciones, dicen los jueces, su decisión no se verá influida. "Los jueces catalanes no se van a dejar influir por ese tipo de actuaciones. Lógicamente por lo que se protesta es por la imagen que se está dando de ataque al poder judicial no porque, realmente, el juez vaya a ser influido que, sin ninguna duda, no lo será" dice Marcelino Sexmero, portavoz nacional de 'Jueces Francisco de Vitoria'.

El President sigue defendiendo su postura "por acciones como ésta debería comparecer ante el Parlament, pero nunca ante un tribunal". Pero cuando le preguntan “inhabilitación o prisión”, Mas no se atreve a vaticinarlo "no lo sé, no le puedo decir que no ni que sí, yo le diría que es imposible que esto tire hacia adelante".

Y en caso de desobedecer ante una hipotética inhabilitación, podría aplicarse el artículo 155. "En nuestra historia constitucional de 37 años no ha hecho falta utilizarla porque no se han dado los supuestos previstos de incumplimientos graves por parte de las instituciones pero llegado el momento, habría que aplicarlo" dice el ministro de Justicia.

Para el PSOE, se trata de un tema político cuya solución, dice Pedro Sánchez, también debe ser política "el PSOE siempre ha defendido que una crisis política como la que se está viviendo en Cataluña tiene que ser resuelta desde la política pero las leyes están para cumplirlas". Y todo esto a la espera de conocer la sentencia.