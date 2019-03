La CUP hace público un documento con las bases de un posible acuerdo de investidura

PODRÍA SER DETERMINANTE EN LAS NEGOCIACIONES

En el Parlament, segunda votación, segundo fracaso para Artur Mas. Sin sorpresas, la CUP le ha vuelto a negar el apoyo. Aunque el tono ha sido distinto. En el 'no' tranquilo de la CUP, Junts pel Sí ve un atisbo de esperanza para llegar a cierto acuerdo. De esta forma, la CUP ha hecho público un documento con 53 medidas que tendría que llevar a cabo un nuevo Gobierno. Son medidas que incluyen un plan de choque contra la emergencia social. Además, hablan de un Gobierno no vinculado a la etapa anterior, que no tenga que ver con privatizaciones, recortes ni tenga sospechas de corrupción.