Cuerpo evita entrar al choque con Yolanda Díaz: "Lo importante es lo que sale en el BOE"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado entrar al choque con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la reducción de jornada, insistiendo en que lo importante son las reformas que al final se acuerdan y "acaban saliendo en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". El ministro, así, ha eludido responder a la última crítica de Díaz por sus reticencias a respaldar la medida, llegando incluso a afirmar que era "casi de mala persona" por ello.

Así lo ha explicado en una entrevista en la Cope este martes, donde ha asegurado que "en este Gobierno, como en cualquier otro, las posiciones es difícil que sean coincidentes al cien por cien, por lo que lo importante es llegar al fondo de los asuntos, hablar y llegar a un acuerdo de cuál es la mejor solución, equilibrada y sostenible". "Lo que es importante es lo que acaba saliendo en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", ha dicho Cuerpo, asegurando que "el modelo funciona, lo que sale en el BOE consigue que ganemos derechos y se haga con una tarta cada vez más grande".

El titular de Economía, no obstante, no ha querido pronunciarse sobre cuándo podría aprobarse la reducción de jornada a 37,5 horas que la ministra de Trabajo ha estado negociando durante 2024 con los agentes sociales. Yolanda Díaz reconocía la semana pasada ciertas "desavenencias" respecto de la reducción de jornada con Carlos Cuerpo, al que acusaba de ponerse "del lado de la patronal" en este debate, algo que consideraba "casi de mala persona" porque se trata de reducirla "media hora al día".

La reducción de jornada, "una prioridad"

Para el Gobierno, ha dicho Cuerpo, "la reducción de jornada es una prioridad". "Es un compromiso del Gobierno que se va a cumplir. Vamos a trabajar para hacerlo realidad lo antes posible" con "todos los agentes y fuerzas políticas involucrados", ha dejado claro Cuerpo. El objetivo de Díaz era reducir la jornada laboral máxima legal desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas en 2025, pero tras casi un año de negociación no logró convencer a la patronal para que se sumara al acuerdo.

Cuerpo ha considerado importante que esa reducción de jornada se lleve adelante teniendo en cuenta "la realidad de la economía española y la realidad parlamentaria", con una reforma elaborada "de manera objetiva y equilibrada, acompañando a las empresas, sobre todo a las pymes, que son las que tienen mayores dificultades".

Sin embargo, ha insistido en que "no le gusta hablar de elementos personalistas". "Siempre me escucharán hablar de compromiso por parte del Gobierno de conquistar este derecho de manera efectiva", ha zanjado. Pero al hablar de los plazos y de si saldrá este año la reducción de jornada ha afirmado que él no asegura que salga "a lo largo de este año". "Lo que yo he dicho es que vamos a alcanzar ese derecho para que sea una realidad lo antes posible y lo vamos a hacer con todos los agentes involucrados y todas las fuerzas políticas involucradas", ha sostenido Cuerpo.