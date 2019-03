Cuelgan carteles falsos de Cs, PSC y PP a favor del 'no' para incentivar la participación en el referéndum del 1-O

Tras la aparición de carteles falsos de CS,PSC y PP a favor del ‘no’ a la independencia, el PSC ha decidido llevar a la Fiscalía "la usurpación de las siglas y la marca en una campaña ilegítima".

Según fuentes socialistas, el posicionamiento del partido es el de no tener nada que ver con una votación que ve ilegal y que por eso llama a la ciudadanía a no ir a las urnas.

En el cartel del PSC puede leerse 'Vota 'no' y construyamos una nueva España'; en el de Cs, 'Vota 'no'. Ciudadanos unidos, ciudadanos mejores', y en el del PP, 'Por España, vota 'no''.

A través de un tuit, el Partido Socialista Catalán ha calificado de "vergüenza ajena" este acto.