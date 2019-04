Cristina Cifuentes: "No me planteo dimitir, no hay razones objetivas para ello"

28 días después, Cristina Cifuentes renuncia a su polémico máster: "Renuncio por las irregularidades conocidas en los últimos días; no quiero este máster".

Una medida que, dice, ha estado reflexionando durante días. "La decisión la he tomado exclusivamente en base a mi opinión personal", ha apuntado Cifuentes.

La presidenta regional sigue defendiendo que no cometió ninguna irregularidad, por ello no se plantea dimitir: "Yo no me he planteado dimitir porque creo que no hay razones objetivas para ello".

En ningún momento se ha salido de su guión ante las preguntas más incomodas como si mantiene que defendió presencialmente su TFM, por qué ha tardado tanto en dar este paso y si en algún momento Rajoy le ha pedido que dimita.

Cifuentes ha tenido una respuesta tipo: "No voy a alimentar más polémicas, estoy centrada en mi acción de gobierno y nada me va a descentrar".

Con alguna pregunta se ha mostrado especialmente molesta. "¿Sigue diciendo que defendió su TFM ante esas tres profesoras?", le ha preguntado una periodista. A esto, Cifuentes ha contestado: "Eso es algo que está usted diciendo, yo he dicho que defendí ese máster ante tres profesoras concretas".