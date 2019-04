Créditos de 24.000 euros para universitarios: la propuesta estrella del programa de Susana Díaz que Patxi López critica

A solo cuatro días de una votación decisiva para el PSOE, la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General, susana díaz, ha presentado su programa. En él destaca un crédito para los jóvenes de 24.000 euros.

"Lo devolverían a través del IRPF. No tendrían que buscar un crédito en el sistema financiero", ha asegurado la dirigente andaluza. Esta propuesta, en la que se tendrían que endeudar, no ha gustado a Patxi López. "Es muy americana y liberal en su planteamiento. Por lo tanto, no la comparto", ha criticado.

Pedro Sánchez evitaba entrar en valoraciones. "No puedo opinar sobre algo que no he leído. Cuando lo haga podré decir cosas", ha señalado el exsecretario general de los socialistas. Con estas declaraciones, la campaña sigue con el modelo territorial aún en el centro del debate.

Susana Díaz criticó a Sánchez por defender la plurinacionalidad, pero en 'Al fondo a la izquierda', el último libro del periodista Jesús Maraña, se afirma que ella también lo hizo. "Le pregunto por la solución y reconoce que en algún momento habrá que admitir un Estado plurinacional", ha destacado Maraña.

Preguntada por ello, Díaz se ha limitado a negar cambios. "Todo el mundo sabe lo que pienso, pensaba hace años y pensaré en el futuro", ha respondido la candidata. Esto es, un reconocimiento de la diversidad garantizando la igualdad, según expone en sus ideas.