Crece la tensión política entre Comunidades por la financiación autonómica

Con el nuevo curso político vuelven también las tensiones entre comunidades autónomas. En una entrevista, el nuevo presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, asegura que los niños en Extremadura van al colegio con tablet y en Mallorca con "las mismas pinturitas de hace 30 años".



El Gobierno de Extremadura ya le ha pedido que rectifique. Fernández Vara ha dicho que "se lo haga mira" y ha añadido que "en Extremadura, los niños y las niñas tienen tablets porque en su día se puso un impuesto a los depósitos bancarios".



Un equipo de laSexta ha hablado con Ensenyat, que asegura que se sacaron de contexto sus palabras: "No se trata de que todos vayan con pinturitas, se trata de que todos vayan con tablet".



Sin embargo, no es el único que se ha quejado del sistema de financiación autonómica. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pide que se abra un debate sobre la mayor igualdad entre territorios que incluya a Navarra y País Vasco. Las dos CCAA que gestionan por sí mismas su fiscalidad. Ximo afirmó que "no se trata de enfrentar Comunidades, de hablar del trocito de la tarta que el Gobierno de España nos quiere dar, se trata de hablar de toda la tarta".



Desde Navarra reivindican que su derecho está en la Constitución. Óscar Arizcuren, secretario general de Unión del Pueblo Navarro, ha declarado que "si están descontentos, que intenten cambiar el sistema, pero que no usen a Navarra como arma arrojadiza".



En septiembre se reúne el grupo técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera para valorar el actual sistema.