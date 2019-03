Crece la indignación por la puesta en libertad de narcotraficantes tras la reforma de la Justicia Universal

Ni en los despachos y en la calle, nadie entiende la nueva normativa. Las asociaciones de madres no se explica porque la Justicia ampara a los traficantes de drogas, las mismas a las que después se enganchan sus hijos.



Desde la 'Fundación Érguete. Madres contra la droga', Carmen Avedaño, afirma que "desde los años 80 ha habido muchísima gente muerta y muchísima gente en prisión. Persolamente, al ver cómo ponen en libertad a estos delincuentes, hace tiempo que no me siento tan impotente".



Fernando Alonso, de la 'Fundación Galega contra el Narcotráfico', "la actuación que ahora se está haciendo no puede ser más negativa, sólo beneficia a los narcotraficantes".



Frustración entre los que luchan previniendo el consumo de drogas y los policías que combaten contra ellas. Desde la 'Unión Federal de Policía', Serafín Giraldo relata que se han puesto "muchos medios y sobre todo muhísimo tiempo" y añade que la modificación legal "pone en libertad a delincuentes".



La nueva ley de Justicia Universal, redactada por el Gobierno, debe hacerse cumplir por los jueces. Una ley controvertida a la que el ministro de Justicia responderá esta tarde en la Sesión de Control del Congreso de los Diputados.