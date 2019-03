Covite considera "lamentable" el aval de Urkullu a los verificadores

Ana Velasco, miembro de la junta directiva de Covite, se ha dirigido a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, donde tres de los verificadores han prestado declaración como testigos ante el juez Ismael Moreno sobre el paradero de los etarras con los que se reunieron.

Velasco ha expresado su deseo de que los verificadores "cuenten todo lo que saben, colaboren con la justicia y sepan que en España quien debe verificar es la Policía y la Guardia Civil".

"Si el Gobierno de España no avala unos 'verificadores' contratados no se sabe por quién, pero posiblemente por la propia ETA, no tiene sentido que vengan personas de fuera a legitimar la propaganda que quiere hacerse ETA tanto dentro como fuera de España", ha subrayado la representante de Covite.

Al ser preguntada por la reunión en un hotel de Madrid entre los verificadores y el lehendakari antes de su comparecencia en la Audiencia Nacional, Velasco ha estimado que el papel de Urkullu es "absolutamente lamentable".

Para la representante de Covite, con el aval de Urkullu, da la sensación de que la Comisión Internacional de Verificación, que "está al servicio de los intereses de ETA", tiene respaldo institucional, lo que, desde su punto de vista, es "un flaquísimo favor a la democracia y a la lucha contra ETA y "está fortaleciendo al grupo terrorista".

Ha subrayado que Covite seguirá siempre haciendo lo que deberían hacer otros, al considerar que la iniciativa de pedir la declaración de los verificadores la debería haber tomado el propio Gobierno, en lugar del colectivo de víctimas.

"Nosotros seguiremos defendiendo siempre los intereses de las víctimas y luchando porque haya justicia y se acabe ETA, sin contrapartidas y sin que nadie la pueda legitimar impunemente", ha recalcado.

Con respecto a los tres verificadores que no han acudido a la Audiencia Nacional, ha apuntado que "se lo pensarán dos veces antes de volver a España a verificar nada, si es que no quieren pasar por la Audiencia Nacional", lo que, a su juicio, "no tendría nada de malo porque lo lógico sería que "antes de trabajar para ETA prefieran trabajar para el Gobierno y la justicia española".