Cospedal: "La misma corrupción que hay en un partido político la hay en la sociedad"

En una entrevista radiofónica, Cospedal ha opinado que "el PSOE lo mejor que puede ser es el PSOE y no un sucedáneo de un partido de extrema izquierda como es Podemos". A la formación de Pablo Iglesias la dirigente 'popular' la ha retratado como "el partido del no" porque considera que no tienen "propuestas para la vida diaria" aparte de querer "quitar la educación concertada, salirse de la OTAN" y "nacionalizar los servicios sociales".

Según ella, el ser el partido del "no por sistema" es lo que les permite atraer voto incluso del PP, aunque ha asegurado que es un "porcentaje de voto pequeño". "Como es el partido de la protesta y del no todo el que esté algo enfadado puede apuntarse", ha concluido.



Cospedal ha lamentado que haya a quien "sólo le gusta hablar de lo negativo", cuando en España hay cosas que van mejorando. A su juicio, Rajoy no fue "eufórico" al decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia, sino que es verdad que la recesión ha terminado, que hay 500.000 personas más trabajando que hace un año y la prima de riesgo no es ya "una horca en el cuello de los españoles".



También ha subrayado que España puede permitirse aprobar una ayuda a los parados sin prestación como la que firmará hoy Rajoy con los sindicatos y que las pensiones subirán más que el coste de la vida para 2015.



Cospedal ha hecho autocrítica y ha reconocido que "seguramente" el Gobierno no ha sabido comunicar la necesidad de las medidas que ha tomado, aunque ha apuntado que "comunicar lo malo es más complicado". "Asumo en primera persona los defectos que hayamos podido tener en comunicación", ha dicho, incluidos los del Gobierno al que tiene obligación de apoyar.



A su juicio, eso se corrige contactando con la calle, con los medios y los colectivos sociales. Preguntada entonces si se lo ha transmitido al presidente y la vicepresidenta, ha respondido: "Se lo he dicho a todo el mundo a quien se lo tengo que decir".



"Prefiero un presidente eficaz a un presidente simpático"

Y además, ha afirmado que aunque a veces se diga de Rajoy que "no ha sido el más simpático ni el más popular", ella prefiere "un presidente eficaz en un momento de dificultad que un presidente simpático".



Preguntada por el coste electoral que puedan tener para el PP los casos de corrupción, ha replicado que ésta tiene coste no sólo para su partido, sino para todos y especialmente a los que pueden ser "opciones de Gobierno", porque es a quienes más miran los ciudadanos.



"La misma corrupción que hay en un partido la hay en la sociedad"

"La corrupción no es patrimonio de nadie, lamentablemente es de todos", ha dicho la dirigente 'popular' que, además, ha avisado de que "la misma corrupción que hay en un partido la hay en la sociedad en general", en contra de la "moda" decir que los políticos son "la inmundicia humana".



También ha discrepado de quienes dicen que España es "el país más corrupto del mundo" y ha subrayado que si se descubren casos es porque la Justicia y las instituciones funcionan, mientras en otros países no se conocen porque no funciona el Estado de Derecho.



Cospedal ha dejado claro que los casos pasados ya sólo se pueden juzgar, pero que se toman medidas para que no se repitan. "Nunca se puede dejar de hacer cosas, nunca se hace lo suficiente", ha reconocido, y ha mencionado como avances la Ley de Transparencia nacional, "la más avanzada que se puede tener en el ámbito occidental" y la castellano-manchega.