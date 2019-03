Cospedal: "Rajoy comparece para calmar la alarma social creada por algunos"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a comparecer ante el Parlamento para "calmar el clima de alarma social que algunos injustificadamente pretenden crear" por el caso Bárcenas.



En su intervención en un encuentro informativo organizado por el diario La Razón, al que han asistido varios ministros, dirigentes del PP y destacados empresarios, Cospedal ha negado que Rajoy vaya a acudir "a rastras" al Parlamento, como ha criticado la oposición, que también ha censurado que vaya a contar "su versión".



"No a va a rastras de nadie, lo ha pedido él, y lógicamente va a dar su versión, no va a dar la versión de IU, eso es una perogrullada porque la verdad es la verdad, no la que quiere IU", ha proclamado.



Cospedal ha dejado claro que Rajoy tiene su "carácter" y maneja "sus tiempos" por lo que ha sido ahora cuando ha creído oportuno solicitar su comparecencia en el Congreso. Tras dejar claro que Rajoy tiene toda la legitimidad que le han otorgado las urnas hace menos de dos años, Cospedal ha expresado su "orgullo" de pertenecer al PP, a pesar de que "algunos" puedan tener "miedo o vergüenza" de defender públicamente una organización "en la que han crecido personal y políticamente".



"Una cosa les puedo garantizar, la mayoría de los militantes están conmigo con todas las consecuencias en la defensa del honor de esta organización", ha subrayado Cospedal, que ha recalcado que no va a flaquear ante las "amenazas, los insultos, las calumnias y las injurias" o el "oportunismo" de la oposición.



La 'número dos' del PP ha garantizado que ni pactó ni negoció absolutamente nada con Bárcenas y ha destacado que está "absolutamente tranquila" porque no tiene nada que ocultar, a pesar de que algunos quisieran que hablara con voz "trémula". No obstante, ha asumido el error de su fuerza política de haber otorgado tanta responsabilidad al extesorero Luis Bárcenas, pero ha subrayado que ninguno de los dirigentes del PP se imaginaba los "tejemanejes" que se traía entre manos.



Por ello, considera que las declaraciones "confusas, mentirosas y contradictorias de un individuo" no van a marcar la vida política de un país "y mucho menos pueden paralizarlo". "Fue un error confiar una serie de responsabilidades a esta persona, no lo voy a negar, pero ni de lejos imaginaba ningún dirigente del PP los tejemanejes que se traía", ha recalcado Cospedal que acudirá "encantada" al juez para desmentir las "mentiras" de Bárcenas sobre el PP y "sobre mí".



Es más, la secretaria general del PP ha afirmado que no le preocupa que Bárcenas hable mal de ella. "Incluso diría que me va bien", ha ironizado. En este sentido, ha anunciado que mañana presentará una demanda contra el extesorero del PP por su acusación del pago de una supuesta comisión a su formación política a cambio de una contrata de limpieza en Toledo.



Preguntada si el PP no estudia presentar una moción de censura en Andalucía por el caso de los ERE, Cospedal ha reconocido que su partido no se lo ha planteado, y ha criticado el papel de IU por decir que es más importante garantizar la gobernabilidad de la comunidad.