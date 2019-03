Mas, sobre el 27S: "Será un plebiscito para que Cataluña sea un Estado dentro de la Unión Europea"

Artur Mas está ya totalmente inmerso en el proyecto soberanista de Convergència, sin hueco para las ambigüedades. Así lo ha asegurado durante su intervención en la Convención Nacional. "No serán solo unas elecciones, también un plebiscito para que Cataluña se convierta en un Estado. Y si la gente quiere, en un Estado independiente dentro de la Unión Europea", ha dicho el President de la Generalitat.

El partido de Mas ha ratificado su participación en la lista soberanista para el 27 de septiembre porque, asegura, es el camino para conseguir la 'libertad' y tensar al gobierno de Rajoy. "Se han girado las cosas. Nuestros adversarios, que son poderosos, vuelven a poner caras de manzanas agrias y a estar nerviosos" ha afirmado Mas.

Por su parte, a Unió no le convence la fórmula escogida por su exsocio. Ramón Espadaler, Secretario General de UDC explicaba que" es una candidatura que no puede tener un programa compartido porque incluye personas que tienen modelos socioeconómicos no distintos, sino directamente insolubles".

El cabeza de lista del proyecto, Raül Romeva, habla en 'La Vanguardia' de la importancia de la victoria del 'sí', para negociar con España. "Las elecciones del 27 son la posibilidad de hacer lo que no pudimos hacer el 9 de noviembre. Y es cierto, esta lista es extraña", ha reconocido.

Una lista atípica en la que cada uno reivindica su trozo de pastel soberanista. Oriol Junqueras reconocía el papel de su partido en el proyecto. "También queremos ser coprotagonistas pero no renunciamos de ninguna manera a asumir todo el protagonismo que nos corresponde", ha asegurado.

En 'ABC', el líder de los socialistas catalanes carga contra esta nueva opción, porque para Miquel Iceta, "si gana la lista de CDC y ERC, Cataluña va al desastre". El PP tacha de irresponsable la actitud de Mas. Según Pablo casado, vicesecretario de comunicación del PP, "un irresponsable que se cree el mesías está dividiendo a su ciudadanía". Aún así, para Mas, la nueva candidatura se ha vuelto a encender la llama de la victoria.